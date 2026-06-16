В Калининградской области выбирают лучшего сварщика

. Фото: правительство Калининградской области.

В регионе стартовал этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии», впервые выбирают самого талантливого сварщика – до 17 июня на площадке аттестационного центра «НАКС Калининград».

Как сказала министр социальной политики Анжелика Майстер, эта профессия сегодня – одна из самых востребованных в регионе.

В конкурсе, проходящем в рамках национального проекта «Кадры», принимают участие 11 человек – представителей Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», «Калининград-ГорТранс», «Завода ЖБИ-2», компаний «АВТОТОР», «Хотлайн», «Торфо».

Финалиста определят 17 июня, он поучаствует в федеральном этапе конкурса с 22 по 25 сентября в Пермском крае.

Победители получают: за первое место – 1 млн рублей, второе – 500 тыс. рублей и третье место – 300 тыс. рублей.

Подробности для участников по телефонам: 211-924, 671-436.