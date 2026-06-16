В Калининградской области пресекли деятельность сети оборудования для телефонного мошенничества

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области.

В Калининградской области сотрудниками УФСБ России пресекли деятельность сети абонентских терминалов пропуска трафика, так называемых сим-боксов.

Это специализированное оборудование со множеством слотов для сим-карт, способное автоматически распределять звонки и сообщения, скрывая реальный номер и местоположение звонящего. Им пользуются злоумышленники, в том числе для телефонного мошенничества и преступных обзвонов.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, в мае нынешнего года было выявлено функционирование 16 сим-боксов, каждый из которых на постоянной основе

пропускал 32 канала активных соединений. Задержаны два человека, которые поддерживали непрерывное функционирование сим-боксов. При этом куратор имел возможность удаленной перенастройки оборудования для его использования в преступной деятельности.

За использование сим-боксов в преступных целях есть наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

При соучастии администраторов сим-боксов в совершении особо тяжких преступлений, таких как террористические и диверсионные акты, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.