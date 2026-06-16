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НовостиОбщество16 июня 2026 7:59

В Калининграде приставы разрешили затянувший спор бывших супругов о совместно нажитом имуществе

Муж выплатил 1,6 млн рублей в счет компенсации разницы стоимости имущества
Александр КАТЕРУША

В Калининграде приставы разрешили спор бывших супругов, которые делили совместно нажитое имущество – горожанин выплатил долг бывшей жене. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

Суд постановил взыскать с калининградца 1,6 млн рублей в счет компенсации разницы стоимости имущества. Платить он не спешил, тогда его счета арестовали, а на квартиры и авто наложили ограничения. Также мужчине ограничили выезд за границу.

Деньги нашлись сразу, пришлось оплатить и исполнительский сбор, который составил 190 тысяч рублей.