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НовостиОбщество16 июня 2026 10:14

В Калининграде две подруги попались на краже продуктов из магазинов

Девушки вынесли товары на 100 тысяч рублей
Александр КАТЕРУША

В Калининграде будут судить двух подруг, которые обвинены в серии краж из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фигуранткам уголовного дела 20 и 21 года. В феврале они похищали товары из продовольственных магазинов, расположенных на территории Калининграда. Известно, что подружки брали продукты с полок, прятали их в принесенные с собой пакеты и покидали торговые залы, не оплатив покупки. Всего зафиксировано пять эпизодов.

Добытое девушки продавали, деньги тратили. Ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.