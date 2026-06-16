В Калининградской области на развитие госпрограмм в здравоохранении, образовании и культуре выделят более 200 млн рублей

Министр финансов Виктор Порембский Фото: правительство Калининградской области.

Во вторник, 16 июня, на заседании Законодательного собрания региона утвердили предложенные правительством изменения в областной бюджет нынешнего года. Как сообщил министр финансов Виктор Порембский, допфинансирование направят на развитие материально-технической базы, ремонты, закупку оборудования для учреждений социальной сферы. Изменения коснутся всех госпрограмм: здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, культуры, физкультуры и спорта. Всего тут выделят около 220 млн рублей.

Министр, выступая перед депутатами, сказал, что в соответствии с изменениями план по налоговым и неналоговым доходам увеличивается на 2,3 млрд рублей. Актуализируются параметры финпомощи из федерального бюджета с учетом выделения региону дополнительных 273 млн рублей.

На организацию теплоснабжения, подготовку к отопительному сезону и ремонтам в бюджете дополнительно предусмотрено 250 млн рублей.

млн рублей уйдут на реализацию инвестпроектов в сфере растениеводства и животноводства и 30 млн рублей – на субсидирование приобретения с/х техники.

Дорожный фонд увеличен в 2026 году на 200 млн рублей. Дополнительно 26,4 млн рублей предусмотрено на субсидирование муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов, 100 млн рублей – на пригородные железнодорожные перевозки.

Расходы областного бюджета без учета целевых трансфертов увеличиваются в 2026 году на 644 млн рублей. Доходы с учетом возврата остатков увеличиваются на 2,6 млрд рублей. При этом дефицит сокращается почти на 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства.