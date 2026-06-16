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НовостиСпорт16 июня 2026 12:21

Юный калининградец пробился в сборную Россию по тхэквондо

Наш земляк Гордей Галактионов занял второе место первенства страны
Александр КАТЕРУША

Калининградец Гордей Галактионов завоевал серебро первенства страны по тхэквондо, соревнования среди юношей и девушек в возрасте 12-14 лет прошли в Нальчике.

Представитель калининградской школы спортивных единоборств в категории до 33 кг одержал победы над соперниками из Ивановской области, Санкт Петербурга, Ростова и Кабардино-Балкарии. Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в финале он уступил Казбеку Цалиеву и Северной Осетии. Этого, впрочем, хватило, чтобы войти в состав национальной сборной.

Турнир собрал 778 спортсменов из 59 регионов страны.