Юный калининградец пробился в сборную Россию по тхэквондо

Калининградец Гордей Галактионов завоевал серебро первенства страны по тхэквондо, соревнования среди юношей и девушек в возрасте 12-14 лет прошли в Нальчике.

Представитель калининградской школы спортивных единоборств в категории до 33 кг одержал победы над соперниками из Ивановской области, Санкт Петербурга, Ростова и Кабардино-Балкарии. Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в финале он уступил Казбеку Цалиеву и Северной Осетии. Этого, впрочем, хватило, чтобы войти в состав национальной сборной.

Турнир собрал 778 спортсменов из 59 регионов страны.