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НовостиСпорт16 июня 2026 12:31

В футбольном клубе «Балтика» сменился врач

Здоровьем игроков будет заниматься Игорь Беляков
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба ФК "Балтика".

Калининградская «Балтика» попрощалась с врачом Арсеном Манукяном, у которого истек срок действия трудового договора. Как сообщает пресс-служба балтийцев, новым врачом ФК стал Игорь Беляков.

Он в профессии с 1993-го, работал в клубах «Чертаново», «Динамо-Москва», «Химки», «Локомотив», «Сатурн».

Также клуб покинули массажист Владимир Пыталев и переводчик Жорди Кейт.

Место второго переводчика главной команды займет Ян Крутиков, который владеет четырьмя языками: английским, французским, испанским и итальянским.