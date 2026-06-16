Калининградская область опережает среднероссийский темп прироста налоговых и неналоговых доходов – власти

В Законодательном собрании региона провели публичные слушания, посвященные исполнению областного бюджета за 2025 год. Как доложил министр финансов Виктор Порембский, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2025-м составили почти 134 млрд рублей (+ 12,4%). Это на 7% выше среднего показателя по стране. Уже второй год подряд регион опережает среднероссийский темп прироста налоговых и неналоговых доходов.

Также прозвучало, что бюджет прошлого года сформирован и исполнен со значительным, более 18 млрд рублей, ростом расходов – 15 %. Превышение плана по доходам составило 5,4 млрд рублей. Закончить год с профицитом, уменьшить объем коммерческих заимствований позволили дополнительные поступления. При этом в бюджет поступило более 100 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов – это 75% всех поступлений консолидированного бюджета, динамика – 13,6%.

Финансовая помощь из федерального бюджета в прошлом году составила 42,5 млрд рублей (30 % доходов).

По итогам прошлого года в доходы областного бюджета поступило 144,1 млрд рублей (на 3,8 млрд рублей больше плана). Расходы профинансированы в сумме 138,3 млрд рублей (исполнение – 97 %). Профицит составил 5,8 млрд рублей.