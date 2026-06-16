В Калининградской области 21 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ

Итоги ЕГЭ по химии, истории и литературе подвели в Калининградской области – 21 выпускник получил 100 баллов. Об этом рассказали в минобре региона.

Стобалльниками по химии стали 9 ребят. Кроме того, 99 человек набрали 90 баллов и выше, из них 11 человек – по 99 баллов. Средний балл 63.

11 выпускников получили 100 баллов по литературе, еще 10 человек набрали 94. Средний тестовый балл составил 61.

100 баллов по истории получил выпускник школы № 1 Гурьевска Рустам Султанов. Еще 27 получили 91 балл и выше. Средний балл составил 63.

1 июня экзамены написали 1700 человек.