В Гурьевском районе с помощью беспилотника обнаружили опасные заросли боярышника

Беспилотник помог специалистам Россельхознадзора по Калининградской области обнаружить боярышника на земельном участке в поселке Малое Луговое Гурьевского района. О проведенном обследовании сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на территории муниципалитета была установлена карантинная фитосанитарная зона, разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции растения.

Пользователь поля получил предостережения, его также обязали уничтожить боярышник и его поросль: выкорчевать кусты и сжечь.