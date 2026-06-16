В Балтрайоне уголовник ранил ножом двух прохожих

Потасовка на улице Машиностроительной в Калининграде закончилась поножовщиной. В больницу увезли мужчин 39 и 42 лет. Первый получил лезвием в грудь и живот, второй – в область паха и в плечо. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Известно, что инцидент случился рано утром, а злоумышленника, причастного к совершению преступления, уже задержали. Им оказался ранее судимый 21-летний житель города. Ранее он проходил по статьям УК о краже и грабеже.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.