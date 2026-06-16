Водитель «Мерседеса», сбивший пешехода под Светлым, стал фигурантом уголовного дела, пострадавший до сих пор на ИВЛ

. Фото: УГИБДД Калининградской области.

Заведено уголовное дело в отношении водителя «Мерседеса», сбившего мужчину на пешеходном переходе на трассе Ижевское-Светлый. Как рассказали в пресс-служба областного УМВД, 25 марта вечером пострадавший был госпитализирован в реанимацию с тяжелыми травмами. У него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные переломы. Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких.

Фигуранту дела 46 лет, пострадавшему 34 года. Автомобиль нарушителя изъят и помещен на спецстоянку.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.