На кольце на ул. Маршала Борзова сломавшийся автобус перегородил проезжую часть

В Калининграде на выезде с круговой развязки на ул. Маршала Борзова сломался и встал автобус №31. Оказалось заблокировано движение общественного транспорта в направлении Советского проспекта из центра города, сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок утром 17 июня.

Движение автобусов маршрутов №8, №31 и №36 заблокировано. Их временно пустили по ул. Леонова, Советскому проспекту в направлении центра города с разворотом за перекрестком с ул. Лейтенанта Яналова и далее по существующей схеме движения.