Топлива в Калининградской области достаточно – власти

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В Калининградской области дефицита топлива нет. Об этом 17 июня сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

«В настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет.

Возможные краткосрочные перебои у ряда мелких оптовых компаний обусловлены текущей перенастройкой логистических цепочек», - заявили в правительстве.

Власти ежедневно контролируют поступление нефтепродуктов в регион, находятся во взаимодействии со всеми участниками топливного рынка «для обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения топливом».