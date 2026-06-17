Топлива в Калининградской области достаточно – власти

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Калининградской области дефицита топлива нет. Об этом 17 июня сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.
«В настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет.
Возможные краткосрочные перебои у ряда мелких оптовых компаний обусловлены текущей перенастройкой логистических цепочек», - заявили в правительстве.
Власти ежедневно контролируют поступление нефтепродуктов в регион, находятся во взаимодействии со всеми участниками топливного рынка «для обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения топливом».