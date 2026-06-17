Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 8:00

Топлива в Калининградской области достаточно – власти

Возможные перебои у мелких оптовых компаний связывают с особенностями логистики
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Калининградской области дефицита топлива нет. Об этом 17 июня сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

«В настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет.

Возможные краткосрочные перебои у ряда мелких оптовых компаний обусловлены текущей перенастройкой логистических цепочек», - заявили в правительстве.

Власти ежедневно контролируют поступление нефтепродуктов в регион, находятся во взаимодействии со всеми участниками топливного рынка «для обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения топливом».