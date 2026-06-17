На улице Невского с дома 1928 года постройки отбивают штукатурку

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

Начался ремонт дома №19-21 на улице Александра Невского в Калининграде. Рабочие поставили леса и уже отбивают штукатурку со здания, построенного в 1928 году. О ходе работ сообщает Фонд капремонта Калининградской области.

Отмечается, что дом лишь частично сохранил оригинальный кирпичный декор, рустовку. Выделяются интересные входные порталы.

«Впереди большой комплекс работ: заделка трещин, укрепление стен, восстановление штукатурного и окрасочного слоёв, а также очистка и сохранение исторического кирпича», - говорят в Фонде.

В планах поставить новые двери с декоративной решеткой. Их изготовят по сохранившемуся историческому образцу.