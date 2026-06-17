В Куликово проведут бесплатный фестиваль татарской культуры

Семейный фестиваль татарской и башкирской культур «Янтарный Сабантуй» проведут в поселке Куликово. Мероприятие не имеет возрастных ограничений, вход будет свободным, сообщает администрация Зеленоградского округа.

«Праздник 20 июня объединяет культуру Поволжья, башкирские и татарские традиции, ремесла, музыку и традиционное гостеприимство», - говорится в сообщении.

В программе с 12:00 выступления творческих коллективов, ярмарка, мастер-классы. Весь день будут открыты тематические подворья, ремесленные лавки. Посетители смогут поучаствовать даже в боях мешками на бревне и в перетягивании каната. Покажут и корэш — традиционную борьбу на поясах.

Среди угощений дня: эчпочмаки, чак-чак и кыстыбый и прочее.

Вход бесплатный для всех.