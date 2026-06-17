В Калининградской области Международный фестиваль классической музыки «Кантата» собрал 8 тысяч зрителей

. Фото: правительство Калининградской области.

Международный фестиваль классической музыки «Кантата», который прошел в Калининградской области, собрал 25 тысяч зрителей по стране. В этом году фестиваль открылся 12 июня одновременно со Всероссийским марафоном классической музыки «Кантата. Россия», который объединил 15 регионов страны. При этом вся аудитория фестиваля превысила 2 миллиона человек – они смотрели концерты в онлайн-режиме.

Более 8 тысяч зрителей посетили концертные и образовательные события в Калининградской области.

Мероприятия, приуроченные к 80-летию образования региона, завершены. Об этом сообщили в областном минкульте.

В программу «Кантаты» вошли восемь концертов в исторических объектах культурного наследия, включая кирхи Домнау и Гердауэн, а также замок Нойхаузен.

Завершилось масштабное культурное событие накануне гала-концертом в замке Тапиау в Гвардейске.

На церемонии закрытия губернатор Алексей Беспрозванных выступил с речью и вручил организаторам медали «80 лет Калининградской области». Как он отметил, все собранные средства от продажи билетов, а это свыше 5 миллионов рублей, направят на сохранение объектов культурного наследия Калининградской области, в частности на кирху Гердауэн в поселке Железнодорожный.