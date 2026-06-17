С начала года жители Калининградской области обогатили телефонных мошенников на 632 млн рублей

За 5 месяцев 2026 года в Калининградской области от действий телефонных мошенников пострадали 682 человека – ущерб превысил 632 млн рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается при этом, что число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось на 33,4% (с 1796 до 1196).

В целом заявляется о снижении числа зарегистрированных преступлений на 16,9% (с 4814 до 4002). Так, по данным ведомства, на территории региона снизилось количество зарегистрированных краж (с 1332 до 1206), в том числе с банковского счета (с 188 до 174), грабежей (с 49 до 44), мошенничеств (с 1209 до 888),

Меньше стало хулиганств и преступлений, связанных с оборотом наркотиков и оружия.

Напротив, в области зафиксировали рост совершенных разбойных нападений (с 1 до 6), краж транспорта (с 13 до 14). На уровне прошлого года осталось количество квартирных краж (23) и поджогов (12).