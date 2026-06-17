Большинство калининградцев успевают за день сделать все запланированные дела

Большинство калининградцев (81%) успевают за день сделать все запланированные дела. Каждый десятый сказал, что не успевает или не справляется – например, коллеги постоянно отвлекают. А может, и просто не хочет, поскольку один из ответов такой: «Чем больше делаешь, тем больше задач дают в следующий раз. Это выматывает». Об этом говорят аналитики сервиса SuperJob.

Женщины чаще мужчин более собранны – здесь PR-менеджеры и медицинские сестры, секретари и продавцы. Есть и зависимость от уровня доходов. Самая высокая продуктивность зафиксирована у опрошенных с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.