Названы кандидаты на звание «Почетный гражданин Калининграда – 2026»

Пять человек в этом году претендуют на получение звания «Почетный гражданин Калининграда». Кандидатуры в среду, 17 июня, рассмотрели на заседании горсовета депутатов. Выбирать депутаты будут на следующем заседании – предусмотрено тайное голосование.

Кто может стать почетным гражданином:

Роман Аранин, бизнесмен, основатель компании «Обсервер» по производству средств реабилитации для инвалидов, основатель региональной общественной организации «Ковчег».

Александр Малышев, председатель областного Союза ветеранов рыбной промышленности, писатель.

Павел Кретов, летчик-ветеран, Герой России.

Татьяна Туманкина, заслуженный учитель России, историк, глава регионального отделения общественной организации «Дети войны».

Людмила Житомирская, педагог, географ, председатель Совета ветеранов Ленинградского района Калининграда.

Награждение почетного гражданина состоится в День города Калининграда.