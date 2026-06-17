В Зеленоградске два парня похитили мопед, чтобы продать его по частям

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В Зеленоградске два парня похитили скутер, чтобы продать его по частям. Мопед стоимость 200 тысяч рублей украли с территории частного дома, на которой он хранился в металлическом контейнере. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Злоумышленников задержали, ими оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 20 лет. Они знали, что в боксе хозяйка прячет скутер, и, забрав его, разобрали по частям. Сбыть похищенное не успели.

Парням грозит до пяти лет лишения свободы каждому.