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НовостиОбщество17 июня 2026 15:50

За один день калининградцы потеряли более 9,4 млн рублей, пообщавшись с мошенниками

Жертвами аферистов стали три человека
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области жители разных городов становятся жертвами мошенников. Иногда суммы, которые они теряют, поражают. Так, по данным прокуратуры. Только за один день, минувшее 16 июня, три жертвы перевели мошенникам более 9,4 млн рублей.

Пенсионер из Калининграда мечтал инвестировать на биржевой онлайн-платформе и отдал мошенникам 6,2 млн рублей.

Бухгалтер из поселка Малое Борисово отправила на пресловутый «безопасный счет» 2,1 млн рублей.

Еще одной жертвой стала пожилая женщина из Немана. Она по телефону пообщалась с якобы сотрудниками администрации – ее убедили оформить некую награду и щедрую социальную выплату. Вместо этого жительница лишилась более 1,1 млн рублей.