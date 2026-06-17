В Калининграде волонтеры спасли лебеденка, проглотившего рыболовную леску

. Фото: Биосфера Балтики. Перейти в Фотобанк КП

В Калининграде на Летнем озере заметили лебеденка с мотком лески, торчащей из клюва. Малявку удалось отловить и доставить в ветеринарную клинику, где ему помогли специалисты. О случившемся рассказали в канале организации «Биосфера Балтики».

Героини дня – не только врачи, но и калининградки Татьяна и Виктория, которые малыша поймали, свозили на прием, леску достали.

«Такое заглатывание очень опасно, травмирует внутренности, леска собирает на себя всё содержимое желудка», - прокомментировали волонтеры.

Лебедёнка вернули в семью.

Интересно, что вместе с леской достали множество хлеба. Им, несмотря на запрет и советы орнитологов, горожане кормят водоплавающих птиц, включая таких маленьких лебедят.

«Один сплошной хлеб, птица буквально им нафарширована. В таких объемах детские желудки не справляются, из-за этого плотного кома не усваивается вообще ничего, даже если перепадает что-то полезное и натуральное. Всем этим птенцам грозит гибель от перекорма, так уже было в прошлом году», - говорят в «Биосфере Балтики».

Внимание! Если вы нашли птицу с леской, ни в коем случае не вынимайте ее самостоятельно, не обрезайте. Часто крючок остается внутри, и если обрезать леску, он может начать движение по организму, разрывая все на своем пути.