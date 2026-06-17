Водитель из Зеленоградска, сбивший насмерть мужчину в Петрово, стал фигурантом уголовного дела

. Фото: УГИБДД Калининградской области.

Водителю из Зеленоградска, который сбил насмерть 85-летнего пешехода в Петрово, грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба областного УМВД.

68-летний горожанин ехал за рулем «Хендая» по поселковой ул. Советской со стороны поселка Свободное в направлении Холмогоровки. На пешехода он наехал на перекрестке неравнозначных дорог. 85-летний местный житель пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

От травм он скончался на месте до прибытия медиков.