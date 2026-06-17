Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 13:45

Водитель из Зеленоградска, сбивший насмерть мужчину в Петрово, стал фигурантом уголовного дела

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: УГИБДД Калининградской области.

Водителю из Зеленоградска, который сбил насмерть 85-летнего пешехода в Петрово, грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба областного УМВД.

68-летний горожанин ехал за рулем «Хендая» по поселковой ул. Советской со стороны поселка Свободное в направлении Холмогоровки. На пешехода он наехал на перекрестке неравнозначных дорог. 85-летний местный житель пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

От травм он скончался на месте до прибытия медиков.