Прокуратура обязала управляющие компании Балтийска заняться контролем качества воды

Сразу несколько управляющих компаний Балтийска обязаны по решению суда разработать программы производственного контроля качества воды. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В списке 7 частных организаций, которые работают на территории округа: ООО «УК «Золотой Феникс», ООО «УК «БалтДом», ООО «Теплостан», ООО «Теплостан-Запад», ООО «Старград», ООО «ЧУК-Запад», ООО «УК «Светлый Дом». Было установлено, что все они не принимали мер по разработке программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в многоквартирных домах.

Теперь они должны не только разработать программу, но и согласовать ее с территориальным отделом Роспотребнадзора.