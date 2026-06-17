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НовостиОбщество17 июня 2026 13:59

Прокуратура обязала управляющие компании Балтийска заняться контролем качества воды

Суд обязал УК разработать программы производственного контроля
Александр КАТЕРУША

Сразу несколько управляющих компаний Балтийска обязаны по решению суда разработать программы производственного контроля качества воды. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В списке 7 частных организаций, которые работают на территории округа: ООО «УК «Золотой Феникс», ООО «УК «БалтДом», ООО «Теплостан», ООО «Теплостан-Запад», ООО «Старград», ООО «ЧУК-Запад», ООО «УК «Светлый Дом». Было установлено, что все они не принимали мер по разработке программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в многоквартирных домах.

Теперь они должны не только разработать программу, но и согласовать ее с территориальным отделом Роспотребнадзора.