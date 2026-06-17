На улице Полоцкой рабочие повредили деревья, это заметили местные жители

Фото: минприроды региона.

На улице Полоцкой в Калининграде рабочие повредили деревья, это заметили местные жители и обратились в минприроды региона. Специалисты министерства вместе с представителями городской администрации выехали на место с проверкой. Подтвердилось, что корни деревьев повреждены, а стволы оставлены без какой-либо защиты.

Как рассказали в минприроды, за повреждение деревьев подрядчик понесет ответственность.

По обязательным правилам при производстве строительных работ деревья должны ограждать сплошными щитами высотой 2 метра. В данном случае рабочие проигнорировали требования безопасности и охраны окружающей среды.

За подобное нарушение штрафы для юридических лиц составляют от 100 до 300 тысяч рублей.