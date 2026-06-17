Житель Ленинградской области нашел в бабушкином сундуке довоенную вышитую салфетку из Раушена

Фото: музей "Колесо истории".

Житель Ленинградской области разбирал вещи и обнаружил в старом бабушкином сундуке довоенную вышитую салфетку из Раушена (так до 1945 года назывался Светлогорск). Виктор – врач и коллекционер. Находку он решил передать на ее родину – в Светлогорск. Об этом сообщается в группе «Mузей «Колесо Истории», Светлогорск» в «ВК».

На салфетке вышита надпись по-немецки: «Привет из Раушена». Эдакий сувенир из прошлого.

Как она у бабушки оказалась – неизвестно. Но, как сказал мужчина, салфетка – это одна из тех вещей, которые были вывезены из Ленинграда в деревню еще до блокады.