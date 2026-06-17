Жители Московского района остались без горячей воды до 30 июня

Районная тепловая станция «Балтийская» остановлена на плановый ремонт с 17 по 30 июня, без горячей воды остались жители Московского района.

По данным «Калининградтеплосети», в зоне отключения оказались улицы:

- Багратиона, 1-13, 119-125, 127-133, 13, 136-142, 144-154, 144а, 156-160, 29, 48-56, 49в, 56, 58-64, 71, 99

- Большевистский пер., 3

- Железнодорожная, 33-41

- Калинина пер., 3а, 4-10

- пр-т Калинина, 29-33

- Калинина пл., 1-7, 28

- Краснооктябрьская, 11-15, 17, 6, 6-12

- Ленинский пр-т, 109а, 155а, 42б, 83а-д, 92, 94

- Малый переулок, 17

- Мореходный переулок, 4

- Нансена, 35-49, 73, 80-86

- Новый Вал, 18-24, 20, 26-30, 29-33

- Ольштынская, 1, 5-7

- Омская, 2-6а

- Ореховая, 7-19

- Парусная, 29-31

- Полоцкая, 10-14, 16-22, 64а, 8

- Портовая, 17-27, 27а, 6

- Серпуховская, 18, 30, 30а, 46

- Серпуховский пер., 2-12

- Старопрегольская наб., 2-8, 10-18

- Суворова А., 23в, 25, 25а, 25б, 29, 40

- Б. Хмельницкого, 16-22, 24-30, 25, 32-38, 34, 40-46, 53, 57-59, 61, 86

- Чаадаева, 13-13а, 15-15а, 19-33, 35-37, 39

- Эльблонгская, 1, 1-7, 13-17, 19, 2-12, 21-27, 29, 31, 33-35, 37, 9-11

- Эпроновская, 1, 15, 20, 21, 25-29, 33, 7, 7-13, 9-13.

Также в зону отключения попали школа № 16, детский сад № 104, детский сад № 40, дирекция спортивных сооружений, БГАРФ, колледж сервиса и туризма, Музей изобразительных искусств, КГТУ, гимназия № 22, детский сад № 107, родильный дом № 3, спортшкола им. Белоглазовых, Центр исследований инженерных технологий, детский сад № 19, лицей № 17, детский сад № 104, Молодежный центр, военный городок № 1, ОМВД России по Московскому району, школа № 28, детский сад № 113, детский сад № 70, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны, филармония, детский сад № 86, Калининградская областная таможня, школа искусств им. Чайковского.