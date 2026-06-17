Александр Бугаев: «Роль воспитания детей – это одно из самых важных направлений работы в системе образования и национальной безопасности Российской Федерации». Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» в ходе встречи с рабочей группой Народной программы партии «Единая Россия» по вопросам образования, которая прошла сегодня, 17 июня, в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Одним из главных аспектов мероприятия стал сбор актуальных предложений в блок новой Народной программы партии «Единая Россия», который посвящён вопросам развития образования, а также обмен опытом между участниками. Так, советники директоров школ региона по вопросам воспитания обсудили ценностные ориентиры, успешные методики работы и истории взаимодействия семьи и школы. При этом главным итогом мероприятия стали сформулированные участниками встречи рекомендации и практические шаги для укрепления значимости воспитательной работы в учреждениях средне общего образования.

Открывая встречу, первый замминистра просвещения Российской Федерации подчеркнул ключевую роль воспитания в образовательном процессе.

Он акцентировал внимание на том, что Калининградская область в части воспитательной работы заслуживает самых тёплых слов благодарности и, конечно, лучшие практики региона давно уже нашли своё продолжение на федеральном уровне.

По словам Александра Бугаева, профессия учителя — это призвание, требующая огромного терпения, и поэтому у образования женское лицо, что очень хорошо.

«Сегодня «Единая Россия» вносит большой вклад в развитие системы образования, — говорит Александр Бугаев. — А сам вопрос престижа учительской профессии — это вопрос национальной безопасности. — У нас есть целый ряд соответствующих проектов, которые направлены на популяризацию профессии учителя. — Это и проект «Дети Артека», где идёт взаимодействие не только с российским педагогическим сообществом, но и с учителями и школьниками из других дружественных нам стран. — Сегодня главная задача заключается в том, чтобы «довести до школ» студентов из педагогических образовательных учреждений. — Сделать так, чтобы они остались в школе. — Нам предстоит многое ещё преодолеть, но заделы по этому направлению у нас хорошие. — В этом смысле «Единая Россия» занимает очень четкую линию, обеспечивая внушительные объёмы по строительству и капитальному ремонту школ и детских садов, модернизацию школьных пространств и поддержку учителей. — В результате — наши школьники учатся в новых и современных предметных кабинетах и имеют возможность пользоваться новым оборудованием даже в самых отдаленных территориях региона».

Далее об актуальности воспитательной работы проекта «Навигаторы детства», которая реализуется ФГБУ «Росдетцентр» под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации, доложила региональный координатор Анна Рябышева.

В частности, она рассказала, что советники директоров школ региона реализуют единый календарный план воспитательной работы при организации школьных пространств, таких как школьные театры, музеи, а также спортивные и медиацентры. Совместно с «Навигаторами детства» реализуется программа для учеников начальных классов «Орлята России», которая направлена на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование социально значимых качеств личности, ключевых базовых ценностей: Родина, командная работа, семья, здоровье и природа. Кроме того, советники сыграли одну из ключевых ролей при создании отделений «Движения первых».

«Таким образом — это уже давно не просто проект, а целое сообщество, которое объединяет педагогов и наставников. Именно они помогают формировать будущее нашей страны. В целом же, работа «Навигаторов детства» за пять лет показала, что воспитание — это не просто работа, а призвание, требующее полной отдачи и любви к детям», — сказала Анна Рябышева.

В заключение встречи Александр Бугаев порекомендовал калининградским школьникам обратить свой взгляд на классику Отечественной литературы.

«Очень люблю произведения Валентина Пикуля, Фёдора Достоевского, Михаила Булгакова, Александра Пушкина и многих других. Считаю, что только русские авторы способны по-настоящему и целостно сформировать личность наших учеников. Поэтому, чтобы лучше понимать суть происходящего вокруг, необходимо читать книги, при этом делать это лучше именно в классическом понимании, посредством бумажных носителей — книг», — резюмировал Александр Бугаев.