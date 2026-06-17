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НовостиОбщество17 июня 2026 17:41

В регионе станет больше мест для сдачи батареек и ртутных ламп

Сейчас проводится аудит имеющихся контейнерных площадок
Виктор Сергеев

В Калининградской области планируют улучшить систему сбора опасных отходов от населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Система должны быть доступной, чтобы жители могли сдать батарейки, ртутные лампы и градусники.

По данным минприроды, сейчас проводится аудит имеющихся контейнерных площадок, объединяя усилия управляющих компаний и муниципалитетов. В министерстве напомнили, что обязанность по обеспечению мест накопления отходов I-IV класса опасности включена в состав обязательных работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома.