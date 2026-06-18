Калининградцы стали призерами XIII летней Спартакиады учащихся России по парусному спорту

В Сочи XIII летняя Спартакиада учащихся России по парусному спорту собрала 170 лучших молодых яхтсменов из 21 региона страны, в том числе и из Калининградской области. Наши ребята из Пионерского стали призерами, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Наши земляки стали в общекомандном зачете восьмые, также завоевали два серебра в индивидуальных стартах – в классе «Оптимист». Отличились Софья Крутихина и Макар Корналевский. Немного не дотянули до бронзы Алиса Крупачева и Анна Блинова. Пятым пришел к финишу Дмитрий Неговоров, а Анфиса Пахомова была девятой.