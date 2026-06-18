Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 7:20

В аэропорту Калининграда 18 июня задерживаются рейсы

Многие самолеты не прилетели вовсе
Александр КАТЕРУША

Из-за атак беспилотников на столичный регион 18 июня введены временные ограничения в аэропортах московского авиационного узла, в расписании вылетов и прилетов аэропорта Калининграда произошли корректировки. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

На вылет задерживаются 11 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Отменены 5 рейсов в Москву.

На прилет отменены также 5 рейсов из столицы. Задерживаются 12 рейсов.

Пассажиров просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.