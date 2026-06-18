В аэропорту Калининграда 18 июня задерживаются рейсы

Из-за атак беспилотников на столичный регион 18 июня введены временные ограничения в аэропортах московского авиационного узла, в расписании вылетов и прилетов аэропорта Калининграда произошли корректировки. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

На вылет задерживаются 11 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Отменены 5 рейсов в Москву.

На прилет отменены также 5 рейсов из столицы. Задерживаются 12 рейсов.

Пассажиров просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.