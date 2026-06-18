С начала года с улиц Калининграда вывезли 50 брошенных автомобилей

. Фото: администрация Калининграда.

За 2026 год с улиц Калининграда вывезено 50 брошенных автомобилей, 35 из них уже утилизированы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что основная масса техники – обычный хлам, восстановить который дороже, чем купить новое авто.

Машины держат на спецстоянке, проходят суды, ищут владельца. Если последний не хочет забирать авто, не намерен возмещать расходы на эвакуацию и хранение, машину направляют на утилизацию.

На выходе получается 500-600 килограммов ценного металла, деньги от продажи которого уходят в бюджет. Также – пластиковые бамперы, панели, сиденья, стекла и фары, которые перерабатывают в Калининграде.

«Если лом чермета затем вывозится за пределы региона, то пластик и стекло калининградские производители превращают, например, в террасную доску, тротуарную плитку и многие другие изделия, полезные в хозяйстве», - прокомментировали в мэрии.