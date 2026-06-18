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НовостиОбщество18 июня 2026 8:30

Туристов напугали сообщениями о гадюках на Куршской косе

Отдыхающих просят быть особенно осторожными в теплые дни
Александр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса».

На территории Куршской косы можно встретить гадюку – змеи часто греются на солнышке в погожие деньки. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

«На авандюне можно встретить гадюку, греющуюся на солнышке. И хоть гадюки стараются избегать людей, на них можно нечаянно наступить, тем самым получить болезненный укус», - говорится в сообщении.

Помните, что эта змея отличается от безобидного ужа (у которое есть желтые пятнышки на голове) черной зигзагообразной полосой на туловище. Не спутайте!

Отдыхающих просят соблюдать правила и не сходить с лестниц и настилов! Берегите себя и природу!