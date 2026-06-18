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НовостиОбщество18 июня 2026 9:30

Сообщения об особом порядке продажи топлива в Калининградской области назвали фейком

Власти призывают верить только официальным источникам информации
Александр КАТЕРУША
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Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В интернете начали распространять фейковое постановление губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. В поддельном документе сообщается о введении порядка отпуска автомобильного топлива по категориям потребителей. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

Вчера, 17 июня, в правительстве говорили, что топлива в Калининградской области достаточно, дефицита нет.

«В настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет. Возможные краткосрочные перебои у ряда мелких оптовых компаний обусловлены текущей перенастройкой логистических цепочек», - заявили в правительстве.