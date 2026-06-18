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НовостиПроисшествия18 июня 2026 9:38

В Калининграде задержали серийного вора, орудовавшего в строительных магазинах и алкомаркетах

46-летний мужчина ранее уже был судим
Александр КАТЕРУША

В Калининграде задержали серийного вора-рецидивиста, орудовавшего в магазинах города. Обчищал он супермаркеты, магазины стройматериалов и алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

46-летний горожанин, который ранее уже был судим, ходил по торговым точкам под видом покупателя и забирал товары с прилавков. Уходил он, не оплатив.

Уже установлено, что подозреваемый совершил кражу продуктов питания и спиртных напитков из двух магазинов на 27 тысяч рублей. Из строительного магазина на ул. Дзержинского украл замки на 143 тысячи рублей.

Заведены уголовные дела.