В Калининграде задержали серийного вора, орудовавшего в строительных магазинах и алкомаркетах

В Калининграде задержали серийного вора-рецидивиста, орудовавшего в магазинах города. Обчищал он супермаркеты, магазины стройматериалов и алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

46-летний горожанин, который ранее уже был судим, ходил по торговым точкам под видом покупателя и забирал товары с прилавков. Уходил он, не оплатив.

Уже установлено, что подозреваемый совершил кражу продуктов питания и спиртных напитков из двух магазинов на 27 тысяч рублей. Из строительного магазина на ул. Дзержинского украл замки на 143 тысячи рублей.

Заведены уголовные дела.