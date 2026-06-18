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НовостиОбщество18 июня 2026 11:24

Определен лучший сварщик в Калининградской области

Победителем конкурса «Лучший по профессии» стал Валерий Красильников
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

Валерий Красильников, который в профессии более 20 лет, стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Сам победитель сказал, что отец его был фрезеровщиком на судостроительном заводе и именно он привил любовь к труду и научил ответственности.

Соревнования прошли с 15 по 17 июня, в них участвовали 11 представителей крупнейших предприятий региона.

Второе и третье место заняли электрогазосварщики Вадим Есеркамышев и Андрей Максимов.

Финалист представит регион в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который пройдет с 22 по 25 сентября в Пермском крае.