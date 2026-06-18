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НовостиОбщество18 июня 2026 11:38

В Калининграде остановили и задержали автомобилистов, у которых долги более 3 млн рублей

Рейд прошел совместно с ГИБДД
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Управления ФССП по Калининградской области.

В Калининграде остановили и арестовали три машины, владельцы которых накопили долги более 3 млн рублей. О результатах рейда, состоявшегося совместно с ГИБДД, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по региону.

По арест попали минивэн Opel, легковые Honda и Volkswagen. Машины оставлены на ответственное хранение владельцам, которых уже предупредили об уголовной ответственности. У автомобилистов есть теперь 10 дней на погашение долгов. В противном случае начнется процедура оценки имущества с целью его передачи на торги.

Отмечается, что в этом году уже удалось выявить и арестовать 72 авто. 30 владельцев арестованного транспорта полностью погасили задолженности на сумму 18 млн рублей.