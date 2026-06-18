Губернатор Беспрозванных рассказал о новых контейнерах для мусора в Калининградской области

Фото: соцсети губернатора.

В этом году власти планируют оборудовать больше 1000 новых мест накопления мусора и закупить свыше 2500 контейнеров для него. Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона отметил, что выделил более 200 млн рублей (в прошлом году было 15 млн) на приобретение. Закупки уже стартовали.

По его словам, в области внедрили систему «умного» мониторинга. Площадки фотографируют «до» и «после» вывоза мусора, а анализ данных доверили искусственному интеллекту – он выявляет нарушения.

Также в регионе все мусоровозы оснастили системой ГЛОНАСС, их можно отслеживать.