Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 12:47

Калининградская область – в топе регионов, где москвичи покупают недвижимость

Наиболее востребованы квартиры в Зеленоградске и Гурьевске
Александр КАТЕРУША

Калининградская область вошла в топ самых популярных направлений для покупки недвижимости среди жителей Москвы. Как сообщают аналитики Авито, чаще всего жители столичного региона ищут квартиры-новостройки на юге России, а также в Воронежской, Ярославской и Калининградской областях.

Отмечается при этом, что недвижимость обеспеченные клиенты подыскивают уже даже не в областном центре, а в Зеленоградске и Гурьевске. Именно там регистрируют все больше сделок. В целом за период январь-май 2026 года доля сделок в самом Калининграде упала до 45,9%, просев сразу на 5,3 % по сравнению с 2025-м.

Москвичи берут квартиры как для инвестиций, так и для переезда.