Калининградская область – в топе регионов, где москвичи покупают недвижимость

Калининградская область вошла в топ самых популярных направлений для покупки недвижимости среди жителей Москвы. Как сообщают аналитики Авито, чаще всего жители столичного региона ищут квартиры-новостройки на юге России, а также в Воронежской, Ярославской и Калининградской областях.

Отмечается при этом, что недвижимость обеспеченные клиенты подыскивают уже даже не в областном центре, а в Зеленоградске и Гурьевске. Именно там регистрируют все больше сделок. В целом за период январь-май 2026 года доля сделок в самом Калининграде упала до 45,9%, просев сразу на 5,3 % по сравнению с 2025-м.

Москвичи берут квартиры как для инвестиций, так и для переезда.