Калининградцам дали один день на сдачу б/у шин на утилизацию

В Калининграде в течение субботы, 20 июня, будет проходить экологическая акция «Экоиюнь». Желающие смогут бесплатно и на безвозмездной основе сдать б/у шины, сообщает минприроды региона.

От одного физического лица примут не более 4 покрышек. Собранное сырье направят на переработку. Известно, что из шин изготовят новые полезные продукты – от резиновой крошки до компонентов для моторного топлива.

Что готовы принять

Легковые, крашеные и шипованные шины диаметром до 22,5. Шины должны быть чистыми.

Что нельзя привозить

Шины с дисками, сельскохозяйственные, крупногабаритные, индустриальные и авиационные шины, покрышки от погрузчиков и рваную грузовую резину.

Где пройдет прием

Калининград, Правая набережная, 25. 20 июня с 08:00 до 17:00.