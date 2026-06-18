Берег в Заостровье укрепят до конца 2026 года

. Фото: «Балтберегозащита».

В районе лестничного спуска в поселке Заостровье под Пионерским проведут аварийно-восстановительные работы. контракт на берегоукрепление уже заключен. Об этом сообщает «Балтберегозащита» в «ВК».

Работы проведут «для ликвидации и предотвращения ЧС регионального характера».

Участок протяженностью 248 метров укрепят с использованием деревянных свай, непроницаемого ядра из «биг-бэгов» и внешней наброски из крупногабаритного камня.

Работами, которые завершить должны к концу года, займется частная компания «Амберстрой».