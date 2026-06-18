Власти Калининграда рассказали, куда жаловаться на бездомных животных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Если вы увидели на улицах Калининграда бездомную собаку или кошку, сообщить об этом можно в Центр для безнадзорных животных. Об этом рассказали в городской администрации.
Звонки принимают ежедневно с 8:30 до 17:30 по телефонам 8(4012)520-072; 8-921-710-0072.
Также обратиться можно через интернет-приемную на официальном сайте учреждения cbzh.ru.
На Госуслугах работает сервис «Сообщение о нахождении животного без владельца». Также можно написать по адресу: gbucbzh@mail.ru.
При подаче заявки рекомендуется указать, не только место обнаружения животного, но и его вид, окрас, размер. Желательно также прикрепить фото.