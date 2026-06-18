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НовостиОбщество18 июня 2026 15:57

Власти Калининграда рассказали, куда жаловаться на бездомных животных

Звонки ежедневно принимает профильный Центр
Александр КАТЕРУША
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Если вы увидели на улицах Калининграда бездомную собаку или кошку, сообщить об этом можно в Центр для безнадзорных животных. Об этом рассказали в городской администрации.

Звонки принимают ежедневно с 8:30 до 17:30 по телефонам 8(4012)520-072; 8-921-710-0072.

Также обратиться можно через интернет-приемную на официальном сайте учреждения cbzh.ru.

На Госуслугах работает сервис «Сообщение о нахождении животного без владельца». Также можно написать по адресу: gbucbzh@mail.ru.

При подаче заявки рекомендуется указать, не только место обнаружения животного, но и его вид, окрас, размер. Желательно также прикрепить фото.