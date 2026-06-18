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НовостиОбщество18 июня 2026 17:09

Власти выделяют 23,5 млн рублей на мощение плиткой 500-метровго участка ул. Спортивной

Дорожка соединит улицу Борзова с районом улицы Чкалова
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда.

В бюджете Калининграда предусмотрели 23,5 млн рублей на строительство новой дорожки, которая соединит улицу Борзова с районом улицы Чкалова. Замостить планируют полукилометровый участок улицы Спортивной, сообщила в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

Подрядчик, которого уже ищут, до конца года должен будет проложить тротуар через левый приток ручья Воздушного, сквозь старый парк, мимо Нескучного пруда.

По словам сити-менеджера, дорожкой ежедневно будут активно пользоваться сотни горожан, а может и больше. Сейчас там пройти непросто, особенно в непогоду.