На зебру для Калининградского зоопарка собрали 700 тысяч рублей

На самца зебры для Калининградского зоопарка собрали 700 тысяч рублей – деньги собирают всем миром: экскурсоводы и просто неравнодушные жители нашего города. Об этом рассказала в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» директор зоопарка Светлана Соколова.

Сбор денег – инициатива гидов, начался он еще в 2025 году.

«2.5 млн стоила зебра в прошлом году. Сложно сказать, сколько будет стоить зебра к тому моменту, как мы деньги найдем и построим для них новый вольер, потому что существующий, к сожалению, не подходит. Мы сейчас активно этим занимаемся. Но, тем не менее, треть от той суммы, которая была в прошлом году, уже собрана, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом», - сказала директор.

Сбир продолжается, в нем могут поучаствовать все желающие.