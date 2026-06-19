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НовостиОбщество19 июня 2026 7:25

Микрокредиторы из Казани одолели мать калининградки, которая не вернула вовремя деньги

Женщину завалили сообщениями
Александр КАТЕРУША

Микрокредиторы из Казани одолели мать калининградки, которая не вернула вовремя деньги. Сама горожанка, как выяснилось, заключила договор микрозайма на 9 тысяч рублей, но не вернула его в положенный срок. Тогда компания начала действовать: требовать возврата денег, оказывая на должницу психологическое давление. В частности, мать девушки получала сообщения с требованием помочь дочери оплатить долг.

Помогли калининградке сотрудники УФССП России по Калининградской области. Они выяснили, что микрокредитная организация, зарегистрированная в Казани, за подобные нарушения закона неоднократно привлекалась к административной ответственности.

И на этот раз ей назначили штраф в 200 тысяч рублей.