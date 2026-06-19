Микрокредиторы из Казани одолели мать калининградки, которая не вернула вовремя деньги. Сама горожанка, как выяснилось, заключила договор микрозайма на 9 тысяч рублей, но не вернула его в положенный срок. Тогда компания начала действовать: требовать возврата денег, оказывая на должницу психологическое давление. В частности, мать девушки получала сообщения с требованием помочь дочери оплатить долг.

Помогли калининградке сотрудники УФССП России по Калининградской области. Они выяснили, что микрокредитная организация, зарегистрированная в Казани, за подобные нарушения закона неоднократно привлекалась к административной ответственности.

И на этот раз ей назначили штраф в 200 тысяч рублей.