Калининградский зоопарк не готов принимать слизней у населения

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Калининградский зоопарк иногда по осени принимает у населения тыквы и яблоки. А вот слизней, которые в изобилии живут в регионе и мешают ведению хозяйства садоводам, принимать не готов. Об этом рассказала в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» директор зоопарка Светлана Соколова.

Как сказала гостья эфира, речь идет об испанских слизнях, это инвазивный вид, который раньше у нас не обитал, а сейчас из-за изменения климата, появился.

«Они вообще ядовиты, поэтому животные их не едят. Нет, не надо, пожалуйста, не приносите нам слизней», - сказала директор зоопарка.

Она отметила, что на территории учреждения огородов нет, так что и слизней нет. И хорошо бы, чтобы они не появились.