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НовостиОбщество19 июня 2026 9:12

Калининград украшают особенными клумбами в честь 80-летия области

Высаживают петунию, герань, бальзамин и другие цветы
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде в рамках подготовки к Дню города начали украшать клумбы. В планах их организовать полсотни. Высаживают агератум, цинерарию, петунию, герань, колеус, бальзамин и другие цветы.

Как рассказала в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова, некоторые клумбы будут особенными. Такие можно уже увидеть у библиотеки имени Чехова, у Театра эстрады.

Тематические клумбы появятся на кольце в районе улиц Донского и Колоскова, а также на Московском проспекте.

Известно, что специалисты высадили цветы на Гвардейском и Московском проспектах, проспекте Мира, в сквере имени Тельмана, на улицах Карла Маркса, Житомирской, Гаражной, Аллее Смелых, на кольце на Борзова, на Советском проспекте, на площади Василевского, проспекте Калинина, Верхнем озере, в сквере на Киевской и в других местах.