В Калининграде ищут водителя электросамоката, который сбил ребенка и уехал

Фото: УГИБДД Калининградской области.
В Калининграде Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, после которого водитель-нарушитель на самокате скрылся с места происшествия. ДТП произошло вчера около 14:59 на ул. Театральной.
Неустановленный пока водитель электросамоката (он еще вез и пассажира, нарушая правила) наехал на 5-летнего ребенка. Малыш получил травмы, сам же самокатчик предпочел скрыться с места происшествия.
Его действия попали на запись камеры.
Очевидцев просят звонить: 552-511 (дежурная часть), 552-526 (отделение розыска).