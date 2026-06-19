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НовостиПроисшествия19 июня 2026 9:45

В Калининграде ищут водителя электросамоката, который сбил ребенка и уехал

ДТП случилось на улице Театральной
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области.

В Калининграде Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, после которого водитель-нарушитель на самокате скрылся с места происшествия. ДТП произошло вчера около 14:59 на ул. Театральной.

Неустановленный пока водитель электросамоката (он еще вез и пассажира, нарушая правила) наехал на 5-летнего ребенка. Малыш получил травмы, сам же самокатчик предпочел скрыться с места происшествия.

Его действия попали на запись камеры.

Очевидцев просят звонить: 552-511 (дежурная часть), 552-526 (отделение розыска).