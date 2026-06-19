В Калининградской области задержали шестерых браконьеров

В Калининградской области в рамках операции «Нерест-2026» задержаны шесть браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД. Рейды проходили совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области и специалистами Западно-Балтийского территориального Управления Федерального агентства Росрыболовства.

Только 10 июня во время патрулирования реки Преголи и части Калининградского залива за незаконный лов рыбы к ответственности привлечены двое калининградцев. В районе Ладушкина полицейские обнаружили еще троих рыбаков-нарушителей.

Еще у одного жителя региона конфисковали лодку с мотором и сети. Несмотря на сезонный запрет, он вылавливал рыбу в реке у поселка Красное Полесского района.

Напомним, за незаконный вылов рыбы предусмотрены штрафы, конфискация орудий лова и транспортных средств, а также уголовная ответственность.